Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не дает России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее в четверг Ушаков заявил в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), что Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании.

"Мы считаем, что наша цель – это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - сказал он.

Он отметил, что в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майклом Уолтцем изложил позицию РФ на этот счет.

"Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.