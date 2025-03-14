Банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю микрокредитную компанию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" (БСПБ) создал дочернюю микрокредитную компанию, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

ООО "МКК "БСПБ.Кредиты", согласно реестру, зарегистрировано 13 марта. Уставный капитал общества составляет 100 млн рублей. Банку принадлежат 100% новой компании. Основной вид деятельности общества - микрофинансовая.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

Как сообщалось, в 2024 году банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг ООО "БСПБ.Факторинг" и лизинговую "дочку" ООО "БСПБ.Лизинг".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".