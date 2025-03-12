ЕС определил круг товаров из США, на которые может ввести пошлины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала список американских товаров, на которые может ввести пошлины, в нем, в частности, значатся мотоциклы и алкогольные напитки, сообщает в среду Politico.

В опубликованном Politico подробном 99-страничном списке ЕК значится, среди прочего, агропродукция – мясо, птица, фрукты и овощи. Также пошлины могут затронуть множество алкогольных напитков, в частности, вино, пиво.

Меры могут быть введены и против более крупных товаров: различного заводского оборудования, снегоуборочной техники, разных типов бензопил, мотоциклов, строительных инструментов. В список также попали многочисленные предметы быта, одежда, драгоценные камни и металлы, косметика и многое другое.

Пошлины могут затронуть и такие продукты, как туалетная бумага, женское нижнее белье, шляпы и биде.

Европейские пошлины могут стать ответом на введенные США 25-процентные пошлины на поставляемые в страну сталь и алюминий.