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ЕС призывает США отозвать решения о пошлинах, при этом готов защитить свою экономику

В ЕС призвали США отменить пошлины на европейские товары

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают торговые меры США в отношении европейских товаров наносящими вред обеим сторонам и призывают Вашингтон их отозвать, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Мы ясно заявили, что хотим, чтобы Соединенные Штаты отозвали таможенные тарифы, которые они недавно ввели, так как в этом нет ничего хорошего ни для них, ни для нас. Они действуют во вред потребителям и предприятиям", - сказал он.

"Мы должны перестроить торговые отношения ЕС - Соединённые Штаты, которые являются самыми мощными отношениями в мире, и не дать им ослабнуть", - добавил представитель ЕК.

На вопрос, готова ли Еврокомиссия и дальше противостоять продолжающимся со стороны США угрозам ужесточить таможенные пошлины на европейские товары, Жилл ответил, что, "когда речь идет о том, чтобы защитить отрасли нашей экономики, когда мы оказываемся под прицелом неоправданных мер, мы всегда делаем все, что можем, для нашей защиты".

"И мы имеем для этого все необходимые инструменты на случай, если они понадобятся", - заверил пресс-секретарь.

Еврокомиссия объявила 12 марта о введении таможенных тарифов в 25% на ряд американских товаров в ответ на пошлины США в 25% на европейские сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп пригрозил в ответ на это решение Брюсселя ввести против Франции и других стран Евросоюза таможенные пошлины в 200% на вина, шампанское и спиртные напитки.

Дональд Трамп Еврокомиссия Евросоюз США Олоф Жилл
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