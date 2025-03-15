Ушаков отметил, что европейские лидеры стремятся подстроиться под позицию Трампа

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин был прав, когда заявлял, что европейские лидеры будут беспрекословно выполнять команды главы Белого дома Дональда Трампа, заявил помощник руководителя российского государства Юрий Ушаков.

"Вы же знаете, что происходит. Это в интервью вам описал очень красочно наш президент, когда вы примерно такой же вопрос задали, как они будут вести себя при Трампе. Он так и описал, что они будут, как ласковые собачки у ног хозяина. Примерно то, что сейчас и происходит", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Так Ушаков ответил на вопрос, почему европейские лидеры, ранее отвергавшие возможность перемирия РФ и Украины, в последнее время стали горячо поддерживать эту идею.

В феврале в интервью Зарубину Путин заявил, что предшественник Трампа Джо Байден больше нравился европейским руководителям, но Трамп быстро наведет порядок в отношениях с ними. "Я вас уверяю, Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. Это произойдет быстро и скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", - сказал тогда президент РФ.