Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Дальнегорский районный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ акций АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (Приморский край, один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата), сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Так, в доход РФ взысканы 100% акций "Дальполиметалла", принадлежащие "МС-Групп" (67%), Mimoro Constructions Ltd (16,5%) и Wanester Management Limited (16,5%). Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в суд исковое заявление к ГМК "Дальполиметалл". Ответчиками также выступили совладельцы - кипрские компании Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited, а также бывший совладелец ГМК - кипрская Chanam Limited. Кроме того, в ответчиках числился экс-депутат Госдумы РФ Эдуард Янаков (ранее участники рынка указывали на него как на контролирующее лицо "Дальполиметалла"). Третьи лица - Дальнедра и Росимущество.

Кроме того, суд выдал исполнительные листы на наложение ареста на имущество "Дальполиметалла", однако на какие именно активы - не уточнялось.

"Дальполиметалл" оказался в сложном экономическом положении, испытывает проблемы еще с прошлого года. Власти не исключали смену собственника. При этом Арбитражный суд Приморского края 4 февраля 2025 года ввел в отношении "Дальполиметалла" процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.

"Дальполиметалл" осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку, эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи - порядка 1 млн тонн руды в год. В 2024 году компания произвела 32 тыс. тонн свинцового и цинкового концентратов.