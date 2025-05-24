Более 631 млн акций двух крупных компаний РФ передано приставами в доход государства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - С начала года сотрудники Федеральной службы судебных приставов передали государству более 600 млн акций двух крупных российских компаний, большинством из которых ранее владели иностранные компании.

"В результате мер, принятых сотрудниками органа принудительного исполнения в доход государства обращено 630 млн акций АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", крупного предприятия по производству олова и свинца, имеющего стратегическое значение", - сообщили "Интерфаксу" в ФССП, отвечая на запрос агентства.

По данным службы, указанные акции, "принадлежавшие, в том числе, двум иностранным компаниям, обращены в доход государства как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции".

"В доход государства также обращено более 1,3 млн акций крупного железнодорожного оператора АО "Вектор Рейл", как коррупционное имущество", - сказали в пресс-службе ФССП.

В ведомстве отметили, что в рамках иных исполнительных производств в доход государства передано 286 объектов различного имущества, включая 177 объектов недвижимого имущества, пять транспортных средств и 102 изделия из драгоценных металлов.

В конце апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая ж/д оператора "СГ-Транс". Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, экс-руководитель по работе в РЖД Салман Бабаев и его сыновья, а также принадлежащая им компания "Вектор Рейл" - крупнейшая российская компания в области лизинга железнодорожных вагонов и собственник оператора перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс". Еще одним ответчиком являлось созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

По данным Генпрокуратуры, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. Именную эту сумму взыскал суд с ответчиков (кроме ФГК), обратив ее в доход государства.

В марте Дальнегорский районный суд Приморского края по иску Генпрокуратуры взыскал акции "Дальполиметалла", принадлежащие "МС-Групп", а также кипрским компаниям Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited.

"Дальполиметалл" оказался в сложном экономическом положении, испытывает проблемы еще с прошлого года. Власти не исключали смену собственника. При этом Арбитражный суд Приморского края 4 февраля 2025 года ввел в отношении "Дальполиметалла" процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.

"Дальполиметалл" осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку, эксплуатирует шесть месторождений. Общая мощность добычи - порядка 1 млн тонн руды в год. В 2024 году компания произвела 32 тыс. тонн свинцового и цинкового концентратов.