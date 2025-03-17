Ifo ухудшил прогноз роста ВВП Германии в 2025 году до 0,2% с 0,4%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Экономика Германии в 2025 году вырастет на 0,2%, прогнозирует Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo).

Это хуже декабрьской оценки, которая составляла 0,4%, что обусловлено сдержанными потребительскими настроениями и нежеланием компаний инвестировать.

В 2026 году по-прежнему ожидается ускорение темпов роста ВВП до 0,8%, сообщается в отчете. При этом в нем отмечается, что "на фоне предстоящих решений по экономической политике в Германии и США существует высокий риск того, что прогнозы могут оказаться неверными".

Подготовка прогноза Ifo была завершена за день до того, как лидер победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что он договорился с другими партиями о масштабном увеличении госзаимствований.

"Немецкая экономика застряла, - полагает руководитель отдела прогнозов Ifo Тимо Вольмерсхойзер. - Несмотря на восстановление покупательной способности, потребительские настроения остаются подавленными, а компании не торопятся с инвестициями".

В том числе промышленность страны сталкивается со слабым спросом и растущей международной конкуренцией в дополнение к значительным рискам, связанным с политической неопределенностью в США, отмечается в сообщении института. Экспортная отрасль Германии может особенно сильно пострадать от повышения Штатами импортных пошлин на европейскую продукцию.

"Неопределенность относительно будущего экономического развития Германии чрезвычайно высока. С одной стороны, политика новой администрации США нестабильна. Изначально ожидалось, что политика "Америка прежде всего" даст толчок экономике США, но, похоже, она оказывает противоположное воздействие, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В любом случае ряд экономических показателей ухудшились в начале года, что указывает на ослабление ранее сильной экономики США. Надвигающаяся торговая война, вероятно, также способствовала этому", - говорится в отчете Ifo.

При этом эксперты отмечают, что пока неясно, какой курс экономической политики новое правительство ФРГ наметит на ближайшие годы. "Однако есть признаки заметных дополнительных фискальных расходов, особенно в сферах инфраструктуры и обороны, которые могли бы стимулировать германскую экономику в краткосрочной перспективе и усилить производственный потенциал в долгосрочной перспективе", - сообщается в обзоре.

В 2024 году объем германской экономики снизился на 0,2% после сокращения на 0,3% по итогам 2023 года. Германия стала единственным государством в G7, которая зафиксировала спад по итогам двух лет подряд.

Безработица в стране в 2025 году в среднем составит 6,2% по сравнению с 6% в 2024 году, по прогнозу Ifo. В будущем году она вновь опустится до 6%.

Темпы роста потребительских цен, как ожидается, ускорятся с 2,2% в прошлом году до 2,3% в этом году, а затем ослабнут до 2% в 2026 году. Базовая инфляция снизится с 2,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,1% в будущем году.

Дефицит бюджета Германии сократится с 2,8% ВВП в минувшем году до 2,1% ВВП в текущем году. В 2026 году показатель поднимется до 2,4% ВВП, как ожидают эксперты института.