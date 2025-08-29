ПСБ в I полугодии получил 11,8 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПСБ в первом полугодии 2025 года по МСФО составил 11,8 млрд рублей по сравнению с прибылью в размере 85,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах банка.

Чистый убыток во втором квартале 2025 года составил 2,6 млрд рублей против прибыли 40,5 млрд рублей в апреле-июне 2024 года.

Чистый процентный доход в первом полугодии вырос до 199,5 млрд рублей, что более чем на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход сократился на 2,7%, до 25,5 млрд рублей против 26,2 млрд рублей в первом полугодии 2024 года.

Операционные доходы выросли почти на 18%, до 203,8 млрд рублей по сравнению с 173,2 млрд рублей в первом полугодии 2024 года. Операционные расходы увеличились в 2,5 раза, до 186,8 млрд рублей с 73,6 млрд в первом полугодии 2024 года.

Активы ПСБ на 30 июня составляют 8,4 трлн рублей, что на 12% ниже показателя на конец 2024 года (9,5 трлн рублей).

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".