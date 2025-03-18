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"АЛРОСА" приостанавливает добычу на низкорентабельных активах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что позволит сократить в течение года прямые затраты на 9 млрд рублей, сообщила компания.

Решение затронет активы, доля которых в производственном плане на 2025 год составляла менее 1 млн карат алмазов, или 3% от общего объема производства "АЛРОСА".

В частности, с 15 июня временно приостанавливается добыча на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"), с 1 апреля - на россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос (объекты компании "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА").

Приостановка этих объектов может отразиться на показателях компании только в 2026 году, так как обогащение добытой на месторождениях руды продолжится вплоть до следующего года, отметила компания.

Производственный план "АЛРОСА" по добыче алмазов на 2025 год остается без изменений и составляет 29 млн карат.

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АЛРОСА Анабар Заполярный Хара-Мас Магнитный
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