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"АЛРОСА" рассматривала окончательное закрытие низкорентабельных месторождений

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", прорабатывая варианты сокращения издержек на фоне затянувшегося кризиса на алмазном рынке, рассматривала окончательное закрытие низкорентабельных месторождений, говорится в обращении руководства компании к трудовому коллективу, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Документ соответствует официальной позиции "АЛРОСА", подтвердил представитель компании.

18 марта "АЛРОСА" заявила о временной остановке добычи на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный") и на россыпных месторождениях "Алмазов Анабара" Хара-Мас и Очуос в долине реки Анабар.

Доля этих объектов в производственном плане на 2025 год составляет менее 1 млн карат алмазов, или 3% от общего объема добычи. Эффект скажется на показателях только в 2026 году, вплоть до которого продолжится обогащение добытой руды и песков закрытых объектов.

Добыча на россыпях приостанавливается с 1 апреля, на Верхне-Мунском - с 15 июня. Месторождения переводятся в режим "горячей консервации": компания продолжит поддерживать инфраструктуру объектов в полном объеме. Это позволит оперативно снова ввести их в строй по мере восстановления мирового алмазного рынка, отметила "АЛРОСА".

Компания рассмотрела все возможные альтернативы, говорится в обращении руководства "АЛРОСА": оптимизацию горных работ, перевозку руды автопоездами с сезонной приостановкой, временный вывод в простой одного из карьеров на Верхне-Мунском. "Однако глубокий подробнейший анализ показал, что все эти меры недостаточны, чтобы продолжать работу без значительных убытков для компании в текущей ситуации", - следует из документа.

Реальной альтернативой временной приостановке была отработка богатых участков этих месторождений в течение ближайших двух лет и их окончательное закрытие, говорится в обращении.

В этом случае месторождения в будущем остались бы без рабочих мест, отметило руководство "АЛРОСА".

Верхне-Мунское месторождение, входящее в состав Удачнинского ГОКа - самый "молодой" инвестиционный проект "АЛРОСА", официально введенный в строй в конце 2018 года. Инвестиции в подготовку добычи составляли около 16 млрд рублей. Сообщалось, что Верхне-Мунское будет приносить порядка 1,8 млн карат алмазов в год, а его запасы достаточны для продолжения добычи до 2042 года.

Между тем, добыча на Верхне-Мунском, согласно опубликованным данным, не дотягивала до ориентира 1,8 млн карат. Содержание алмазов в руде месторождения - 0,6 карата на тонну, что ниже среднего показателя по компании 0,9 карата.

В 2019 году на Верхне-Мунском был выпущено 1,5 млн карат. В 2020 году месторождение на фоне пандемии было законсервировано на летний период, и производство упало до 0,5 млн карат. В 2021 году добыча возросла до 2,3 млн карат, за счет переработки накопленной в прошлом году руды. С тех пор подробные операционные показатели "АЛРОСА", попавшая в санкционный список США весной 2022 года, не публиковала.

Новость дополняется

АЛРОСА Анабар Верхне-Мунское Удачнинский гок
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