Шохин отметил, что сокращение инвестиций снизило востребованность налогового инвествычета

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вопрос повышения уровня финансирования из бюджета федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), позволяющего снизить расходы по налогу на прибыль при инвестировании сэкономленных средств в развитие производства, сейчас не очень актуален, учитывая, что многие компании сократили инвестиции. Как заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, бизнесу и ведомствам предстоит проанализировать эффективность этого механизма с учетом возможности сочетать ФИНВ с другими вычетами.

"Базовая наша конструкция с Минфином и Минэкономразвития – давайте помониторим. Дело в том, что в нынешней ситуации, когда инвестиции "съеживаются", востребованность ФИНВ может быть ниже, чем мы думали год назад", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалось ли увеличение финансирования ФИНВ с нынешних 150 млрд рублей в год.

"Мы считали, что на ситуацию осени прошлого года ФИНВ мог бы быть востребованным компаниями на сумму в 500 млрд рублей. А сейчас мы не знаем: многие инвестпроекты тормозятся и переносятся на более поздний срок, поэтому не показательна сейчас ситуация", - добавил глава РСПП.

Пересмотреть ситуацию, по словам Шохина, можно было бы со второй половины года, "когда начнет снижаться ключевая ставка".

"Во-вторых, как сегодня поднимался вопрос, иногда компаниям не удается несколько вычетов получить одновременно. Например, получили по СПИК, не получите по образованию для своих работников", - добавил Шохин, призвав "найти наиболее эффективные инструменты ФИНВ".

Вопрос о повышении лимита по ФИНВ до 500 млрд - 1 трлн рублей был включен в резолюцию съезда РСПП, с текстом которой ознакомился "Интерфакс". Одновременно, размер ФИНВ предлагалось увеличить до 10 п.п. с 3 п.п. от ставки по налогу на прибыль с возможностью уменьшения федеральной части этого налога до нуля. Также РСПП предлагал согласовать применение ФИНВ участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и устранить неопределенность в использовании ФИНВ организациями, созданными после 1 января 2024 года.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Механизм позволяет сократить ставку налога на прибыль на 3 п.п. при условии инвестирования сэкономленных средств в развитие производства. Размер вычета не может превышать 50% от объема инвестиций. Годовой лимит бюджетных средств на предоставление компаниям вычета сейчас составляет 150 млрд руб.

Применять вычет смогут компании, работающие в пяти направлениях ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Право на применение инвествычета предоставляется при вложениях в "машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь", а также "исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец".