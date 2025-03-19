Япония в феврале активно тратила запасы и сдерживала импорт СПГ из-за конкуренции Европы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Япония - второй в мире покупатель сжиженного природного газа - в феврале 2025 года импортировала 5,875 млн тонн СПГ, сообщило министерство финансов страны. В сравнении среднесуточных значений поставки выросли на 1% к февралю 2024 года; в прямом сравнении калькулируется снижение на 2,5%.

С начала года другой центр спроса - Европа - под влиянием более холодных температур воздуха заметно наращивает импорт СПГ. На фоне развития европейского потребления сохранение объемов японского импорта выглядит даже как дополнительная поддержка глобальному спросу.

Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в феврале вырос до $535 за тысячу кубометров с $505 в январе. Кроме того, с января рыночные цены на газ в Европе стали превышать цены в Азии. В феврале "европейская" премия (превышение среднего значения европейского спотового индекса TTF над азиатским JKM) выросла еще больше - до $14 за тысячу кубометров с $7 в январе.

Японские компании в феврале сократили коммерческие запасы СПГ на 440 тыс. тонн - это в два раза больше, чем годом ранее (210 тыс. тонн). Активный расход запасов продолжается и в марте - только за полмесяца они упали на 420 тыс. тонн (это почти что величина сокращения за весь февраль). Помимо коммерческих запасов существуют еще и стратегические. Энергетическая компания JERA по поручению Министерства экономики, торговли и промышленности страны в качестве уполномоченного поставщика "Стратегического запаса СПГ" с декабря по февраль должна обеспечить поставку одной партии СПГ в месяц по запросу министерства.

Импорт СПГ из России в феврале 2025 года составил 585 тыс. тонн (+4% к прошлогоднему уровню). Это максимальный уровень за последние шесть месяцев. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США в феврале упал на 32% - до 327 тыс. тонн, серьезно уступая российским объемам. Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поставки сократились на 4% - 1,59 млн тонн; с Ближнего Востока упали на 30% - до 503 тыс. тонн.

Средняя цена импортируемого газа в феврале скорректировалась до $455 за тысячу кубометров после $469 в январе.

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. На старте года в отношении нового - 2025 года МЭА прогнозирует 4-процентное снижение из-за продолжения перезапуска АЭС.