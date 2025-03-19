Поиск

Япония в феврале активно тратила запасы и сдерживала импорт СПГ из-за конкуренции Европы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Япония - второй в мире покупатель сжиженного природного газа - в феврале 2025 года импортировала 5,875 млн тонн СПГ, сообщило министерство финансов страны. В сравнении среднесуточных значений поставки выросли на 1% к февралю 2024 года; в прямом сравнении калькулируется снижение на 2,5%.

С начала года другой центр спроса - Европа - под влиянием более холодных температур воздуха заметно наращивает импорт СПГ. На фоне развития европейского потребления сохранение объемов японского импорта выглядит даже как дополнительная поддержка глобальному спросу.

Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в феврале вырос до $535 за тысячу кубометров с $505 в январе. Кроме того, с января рыночные цены на газ в Европе стали превышать цены в Азии. В феврале "европейская" премия (превышение среднего значения европейского спотового индекса TTF над азиатским JKM) выросла еще больше - до $14 за тысячу кубометров с $7 в январе.

Японские компании в феврале сократили коммерческие запасы СПГ на 440 тыс. тонн - это в два раза больше, чем годом ранее (210 тыс. тонн). Активный расход запасов продолжается и в марте - только за полмесяца они упали на 420 тыс. тонн (это почти что величина сокращения за весь февраль). Помимо коммерческих запасов существуют еще и стратегические. Энергетическая компания JERA по поручению Министерства экономики, торговли и промышленности страны в качестве уполномоченного поставщика "Стратегического запаса СПГ" с декабря по февраль должна обеспечить поставку одной партии СПГ в месяц по запросу министерства.

Импорт СПГ из России в феврале 2025 года составил 585 тыс. тонн (+4% к прошлогоднему уровню). Это максимальный уровень за последние шесть месяцев. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США в феврале упал на 32% - до 327 тыс. тонн, серьезно уступая российским объемам. Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поставки сократились на 4% - 1,59 млн тонн; с Ближнего Востока упали на 30% - до 503 тыс. тонн.

Средняя цена импортируемого газа в феврале скорректировалась до $455 за тысячу кубометров после $469 в январе.

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. На старте года в отношении нового - 2025 года МЭА прогнозирует 4-процентное снижение из-за продолжения перезапуска АЭС.

Европа Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Минэнерго РФ ожидает роста мирового спроса на нефть со 102 до 115 млн б/с на горизонте 15 лет

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });