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Норвежский суверенный фонд купит недвижимость в Ковент-Гардене за 570 млн фунтов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Британская инвестиционная компания Shaftesbury Capital продаст Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющей государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), 25% портфеля недвижимости в лондонском районе Ковент-Гарден, оцениваемого в 2,7 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд).

Как сообщает сайт Shaftesbury, она сохранит за собой контрольный пакет в размере 75%, а также функции по управлению портфелем, в который входят 220 зданий и более 850 других объектов недвижимости общей площадью 1,4 млн квадратных футов (130 тыс. квадратных метров).

Первоначальная чистая доходность портфеля составляет 3,6%, годовой валовой доход - 104 млн фунтов стерлингов, а оценочная стоимость аренды по состоянию на 31 декабря 2024 года - 134 млн фунтов, сообщает Shaftesbury.

Общая сумма сделки, завершить которую планируется в начале апреля 2025 года, составит 570 млн фунтов.

Норвегия Shaftesbury Capital Shaftesbury Ковент-Гарден NBIM Лондон Великобритания
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