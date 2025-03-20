Долг по госбумагам и корпбондам в мире превысил $100 трлн в 2024 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительства и компании в 2024 году привлекли на рынках $25 трлн, что на $10 трлн больше доковидного показателя и втрое выше объема за 2007 год, говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В результате общий объем долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире превысил $100 трлн.

Ожидается, что уровень задолженности продолжит повышаться в 2025 году. При этом совокупное отношение госдолга в странах ОЭСР достигнет 85% ВВП, что более чем на 10 процентных пунктов выше показателя за 2019 год и почти вдвое больше, чем в 2007 году.

По прогнозам, эмиссия суверенных облигаций в государствах ОЭСР достигнет рекордных $17 трлн в этом году по сравнению с $16 трлн в 2024 году и $14 трлн в 2023 году.

Объем находящегося в обращении госдолга в 2025 году увеличится почти до $59 трлн с $55 трлн в прошлом году и $54 трлн в позапрошлом году. При этом в отчете отмечается, что в 2024 году показатель "долг к ВВП" вырос впервые с 2020 года (что обусловлено замедлением темпов подъема глобальной экономики) и составил 84% по сравнению с 82% в 2023 году. Ожидается, что он повысится до 85% в текущем году.

Процентные выплаты государств ОЭСР в 2024 году поднялись в среднем до 3,3% ВВП с 3% годом ранее.

Размер непогашенного корпоративного долга в мире на конец прошлого года достиг $35 трлн.

Американский рынок корпоративных бондов оценивался на конец 2024 года в $11,4 трлн (при этом свыше 60% приходится на долг нефинансовых компаний) и являлся самым большим в мире. Второе место занимал Китай с показателем в $6,7 трлн, но в нем более 60% приходится на долги финансовых учреждений.

Погашение примерно 42% госдолга и 38% корпоративного должно произойти в ближайшие три года, говорится в отчете.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.