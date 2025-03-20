Нью-Йорк и Лондон остались во главе рейтинга ведущих финцентров мира

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нью-Йорк вновь признан лидером списка крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в сентябре 2024 года, Нью-Йорк прибавил 6 баллов и получил оценку в 769 баллов.

Занимающий вторую позицию Лондон немного сократил отставание до лидера, прибавив сразу 12 пунктов и получив оценку в 762 балла.

Пятерку лидеров замыкают Гонконг, Сингапур и Сан-Франциско.

По сравнению с предыдущим рейтингом в топ-10 произошло лишь одно изменение: в десятку вернулся Сеул, оттеснив Франкфурт на 11-ю строчку.

В верхней части рейтинга положительную динамику продемонстрировал Амстердам, поднявшийся на 18-е место с 27-го, и Майами, прибавивший 10 позиций, до 26-го места. Тем временем Сан-Диего упал на 15 строчек, до 36-го места.

Самый активный подъем во всем списке продемонстрировал Рим (сразу плюс 19 позиций), а также Стокгольм и Вена (по 16 строчек). Между тем Рейкьявик откатился на 22 пункта, Тель-Авив - на 17 позиций.

Москва и Петербург находятся на 115-м и 117-м местах в списке из 119 городов. Они опережают Баку и Буэнос-Айрес, а между ними расположилась Богота. Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (64-е место).

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 37-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 5 тысяч респондентов.