Цена на медь в Лондоне превысила $10 тыс. за тонну впервые за пять месяцев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) растут в четверг и торгуются на максимуме за пять месяцев на фоне растущего спроса и рисков введения пошлин на импорт этого металла в США.

На бирже в Лондоне котировки поднимались на 0,6%, до $10 046 за тонну.

В Нью-Йорке фьючерсы на медь торгуются по $5,05 за фунт. Как пишет Financial Times, медь в Штатах ранее на этой неделе стоила на $1254 за тонну больше, чем в Лондоне, что является новым рекордом как минимум с 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку на предмет "угрозы национальной безопасности со стороны импорта меди", что может привести к вводу пошлин на закупки этого металла за рубежом. В Штатах уже действуют 25%-е пошлины на импорт стали и алюминия.

"Трейдеры спешат поставить металл в США", - сказал аналитик SP Angel Джон Майер, комментируя рекордный спред между ценами в Лондоне и Нью-Йорке.

По оценке аналитика StoneX Натали Скотт-Грей, в случае введения 25-ной пошлины этот спред может превысить $2 тыс. за тонну.