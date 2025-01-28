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Трамп пообещал ввести пошлины на весь импорт чипов, стали и лекарств

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.

"Соединенным Штатам пора вернуться к системе, которая сделала нас богаче и могущественнее, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп в понедельник на мероприятии во Флориде.

Он сравнил свой подход к внешней торговле с жесткими пошлинами, введенными президентом Уильямом Маккинли в конце 1890-х годов, пишет USA Today.

"Нам нужно вернуть производство в нашу страну, - добавил Трамп. - Как вы знаете, раньше мы строили по одному кораблю в день. Сейчас мы не можем этого делать. Все ушло в другие места и другие страны".

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи, что будущий глава министерства финансов Скотт Бессент выступает за введение пошлин в размере 2,5% на весь импорт, Трамп заявил, что хочет видеть "гораздо более высокие" пошлины.

"Запомните слово "пошлины". Мы будем защищать наш народ и наши компании, и мы будем защищать нашу страну с помощью пошлин", - сказал президент.

В то же время он призвал Конгресс снизить налоги на прибыль компаний, производящих товары в США, до 15% с текущих 21%.

"Если вы хотите перестать платить налоги или пошлины, вам нужно строить свои заводы здесь, в Америке. И это будет происходить рекордными темпами", - заявил Трамп.

Дональд Трамп США
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