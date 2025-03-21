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МТС запустила базовые станции "Иртея" в четырех регионах Дальнего Востока

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о запуске в четырех регионах Дальнего Востока базовых станций отечественного производства "Иртея".

На данный момент в населенных пунктах Бурятии, Амурской области, Приморского и Хабаровского краев работают 11 станций "Иртея" стандарта LTE, уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока Анна Пушкина.

До конца первого квартала 2025 года будет запущено еще 25 базовых станций "Иртея" в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

В сообщении отмечается, что МТС до конца 2025 года планирует запустить 1 тысячу базовых станций "Иртея" в 37 регионах России.

ООО "Иртея" занимается производством оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G. Компания на 50% принадлежит МТС, остальное у ООО "Передовые технологии" - семейного инвестфонда основного владельца и председателя совета директоров ГК "Аквариус" Алексея Калинина и его жены Марины Ивановой.

Проект "Иртея" реализуется в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети подвижной радиотелефонной связи РФ".

Ранее сообщалось, что с 2026 года "Иртея" рассчитывает начать массовые поставки оборудования всем операторам связи, а в 2027 году - выйти на уровень производства 10-15 тыс. базовых станций в год.

LTE МТС Дальний Восток Иртея Анна Пушкина ГК "Аквариус"
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