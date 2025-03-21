РФ и Китай в январе-феврале нарастили взаимные поставки пива

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китай за два месяца этого года увеличил импорт пива из РФ на 28,7% и, в свою очередь, нарастил экспорт на российский рынок в 1,9 раза.

Как сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в январе-феврале Китай импортировал из РФ пива на $1,835 млн против $1,426 млн за аналогичный период прошлого года (рост на 28,7%). В феврале поставки в годовом выражении выросли в 1,5 раза, до $994,6 тыс.

В свою очередь, Китай за два месяца этого года отправил в РФ пива на $3,887 млн против $2 млн годом ранее (рост в 1,9 раза).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн с $16,11 млн.

В прошлом году Китай импортировал пиво из 65 стран. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $116,4 млн), Нидерланды (на $97,4 млн), Бельгия (на $54,5 млн), Испания (на $46,5 млн). Из азиатских стран больше всего пива в Китай поставила Япония - на $24,8 млн.

В обзоре, подготовленном федеральным центром "Агроэкспорт" в прошлом году, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива. Согласно оценкам центра, экспорт пива из РФ в Китай в 2026 году может достичь $31,7 млн.