Malaysia Airlines купит до 60 самолетов Boeing

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Malaysia Airlines подписала соглашение с американской корпорацией Boeing Co. о приобретении 18 самолетов 737-8 и 12 самолетов 737-10.

Как сообщил перевозчик, соглашение предусматривает опцию заказа еще 30 лайнеров 737 модели.

Поставки уже заказанных самолетов начнутся в 2029 году. Это позволит компании, владеющей примерно 50 узкофюзеляжными самолетами Boeing, модернизировать свой флот. Ранее она заказала у Airbus 20 широкофюзеляжных самолетов A330neo.

С начала года Malaysia Airlines получила несколько самолетов Boeing 737-9 Max и один лайнер A330-900neo.