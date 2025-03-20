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Малайзия согласилась на новые поиски пропавшего в 2014 году "Боинга 777"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Малайзии согласовало с американской компанией Ocean Infinity условия соглашения о новых поисковых работах пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Согласно данным министра транспорта Малайзии Энтони Локе, компания исследует 15 тыс. кв. км дна в южной части Индийского океана, которые прежде не попадали в зону поисковых операций.

Локе отметил, что основной принцип соглашения заключается в том, что "если не будет результатов поисков, то не будет и оплаты". Он добавил, что Ocean Infinity получит $70 млн только в том случае, если обнаружит обломки.

Точной информации о том, как долго будут проходить поисковые работы, нет. Ранее Локе предполагал, что на это может уйти до полутора лет.

"Боинг 777" "Малайзийских авиалиний" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. Поиски самолета до сих пор ни к чему не привели. На борту находились 239 человек.

Прошел месяц со дня исчезновения рейса MH370

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Родственники пассажиров пропавшего малазийского авиалайнера устроили акцию протеста у здания посольства Малайзии в Пекине, сообщают во вторник китайские СМИ. Около 200 человек требуют "ответов на вопросы", они хотят узнать всю правду о судьбе своих близких. "Мы хотим вернуть наших родных", - скандируют некоторые из демонстрантов. На фото плачущая женщина, потерявшая кого-то из родственников.Родственники пассажиров пропавшего малазийского авиалайнера устроили акцию протеста у здания посольства Малайзии в Пекине, сообщают во вторник китайские СМИ. Около 200 человек требуют "ответов на вопросы", они хотят узнать всю правду о судьбе своих близких. "Мы хотим вернуть наших родных", - скандируют некоторые из демонстрантов. На фото рыдающая женщина, потерявшая кого-то из родственников.Родственники пассажиров пропавшего малазийского авиалайнера устроили акцию протеста у здания посольства Малайзии в Пекине, сообщают во вторник китайские СМИ. Около 200 человек требуют "ответов на вопросы", они хотят узнать всю правду о судьбе своих близких. "Мы хотим вернуть наших родных", - скандируют некоторые из демонстрантов. На фото рыдающая женщина, потерявшая кого-то из родственников.Китайский самолет, принимающий участие в происках пропавшего Boeing, обнаружил подозрительные обломки в южной части Индийского океана, сообщили в понедельник местные СМИ. В сообщении говорится, что экипаж китайского военного самолета Ил-76 зафиксировал "прямоугольные объекты белого цвета" и передал их координаты командному центру в Австралии, который координирует поисково-спасательную операцию. Подробной информации о находке пока нет.Во время трансляции пресс-брифинга, собранного в связи с информацией об обнаружении предполагаемых обломков малайзийского Boeing-777.Представитель Австралийской службы спасения на море Джон Янг во время пресс-брифинга.Горящая свеча во время молитвы за пассажиров малайзийского Boeing-777.Туристка из Вьетнама оставляет записку на бирке у "стены надежды" в аэропорту Куала-Лумпура.Вертолет, принимающий участие в спасательной операции, поднимается с платформы боевого корабля "Джинганшан".Главнокомандующий 918-й бригадой ВВС Вьетнама во время поисковой операции.Карта маршрутов поиска самолета Boeing-777 Malaysia Airlines на экране iPad.Китайский журналист выглядывает в иллюминатор борта вьетнамских ВВС во время поисковой операции.Индийский художник создал из песка скульптуру в память о пропавшем рейсе.Родственница одного из пассажиров самолета.Супруга и дочь одного из пассажиров.Родственники пассажиров лайнера в Пекине. Китай предоставил для поиска Boeing-777 десять спутников.Родственники пассажиров.Пилот вьетнамских ВВС в кабине самолета АН-26, вылетавшего на поиски пропавшего борта.Надпись на майке добровольца в отеле, где остановились родственники пропавшего рейса Malaysia Airlines MH370.Табло с отсчетом времени с момента пропажи самолета MH370.Школьники зажигают свечи в память о пропавших пассажирах рейса MH370.
Малайзия Ocean Infinity MH370
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