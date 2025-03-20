Малайзия согласилась на новые поиски пропавшего в 2014 году "Боинга 777"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Малайзии согласовало с американской компанией Ocean Infinity условия соглашения о новых поисковых работах пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Согласно данным министра транспорта Малайзии Энтони Локе, компания исследует 15 тыс. кв. км дна в южной части Индийского океана, которые прежде не попадали в зону поисковых операций.

Локе отметил, что основной принцип соглашения заключается в том, что "если не будет результатов поисков, то не будет и оплаты". Он добавил, что Ocean Infinity получит $70 млн только в том случае, если обнаружит обломки.

Точной информации о том, как долго будут проходить поисковые работы, нет. Ранее Локе предполагал, что на это может уйти до полутора лет.

"Боинг 777" "Малайзийских авиалиний" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. Поиски самолета до сих пор ни к чему не привели. На борту находились 239 человек.