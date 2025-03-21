Банк России в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу не обсуждал вариант снижения ключевой ставки, начало смягчения денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости снижения инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось. Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году", - сказала она.

"Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной, в том числе с внешними условиями. Мы видим, что на ожидания и настроения участников финансовых рынков влияет пересмотр их оценок в сторону возможного улучшения геополитической ситуации. Но наша политика строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков. Сохранять этот подход критически важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий", - заявила глава ЦБ.