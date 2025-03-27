В ЦБ считают, что рано говорить о движении ценовых ожиданий в область низкой инфляции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для смягчения денежно-кредитной политики, пока говорить о движении этого показателя в область, соответствующую низкой инфляции, преждевременно, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Пока говорить о том, что инфляционные ожидания снизились настолько, что они движутся в ту область, которая соответствовала бы низкой инфляции, пока об этом говорить преждевременно. Требуется дополнительное подтверждение, что это снижение устойчиво и имеет достаточный масштаб", - сказал он.

Он отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются повышенными.

"Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является необходимым условием для перехода Банка России к снижению ключевой ставки", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.