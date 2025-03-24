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Прибыль компаний из S&P 500 в I квартале выросла на 7,1%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Прибыль в расчете на акцию американских компаний, которые входят в фондовый индекс S&P 500, в первом квартале в среднем увеличилась на 7,1% в годовом выражении, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики.

Если ожидания оправдаются, то рост прибыли будет зафиксирован по итогам седьмого квартала подряд. То есть несмотря на опасения, которые вызывают у потребителей, Федеральной резервной системы и финансовых рынков вводимые президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины, предполагается, что значительная часть компаний по-прежнему будет демонстрировать подъем прибыли, отмечает MarketWatch.

Однако аналитики ухудшают оценки прибыли, причем более агрессивными темпами, чем обычно, что является признаком усиления пессимизма на рынках. В начале этого года средний прогноз повышения прибыли компаний из S&P 500 в январе-марте составлял 11%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что неопределенность в отношении экономики США "необычно высока". Аналитики Goldman Sachs в пятницу заявили, что "резкий медвежий разворот" в настроениях инвесторов в этом месяце сопоставим с тем, что наблюдался в 2022 году, когда Федрезерв начал повышать процентные ставки в попытке сдержать инфляцию.

До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за прошедший квартал остается еще несколько недель. Но "первыми ласточками", представившими результаты на прошлой неделе, стали транспортно-логистическая FedEx и производитель спортивных товаров Nike, финансовые кварталы которых завершились 28 февраля. Их результаты и прогнозы на текущий период разочаровали инвесторов, что вызвало существенное снижение котировок акций.

В число первых, кто представит свои отчетности за календарный квартал, традиционно входят крупнейшие банки США. В частности, Citigroup планирует опубликовать ее 15 апреля.

Citigroup Goldman Sachs Nike США Джером Пауэлл ФРС S&P 500
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