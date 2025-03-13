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Бундесбанк спрогнозировал возвращение инфляции в еврозоне к 2% к концу года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне вернется к целевому уровню в 2% до конца 2025 года, полагает глава Бундесбанка, член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"Мы достигнем ценовой стабильности в этом году, - заявил он в интервью BBC. - Мы вернемся к нашей цели к концу года, и это хорошая новость".

Обнародованный на прошлой неделе новый макроэкономический прогноз ЕЦБ предусматривает, что темпы роста потребительских цен в зоне евро опустятся до 2% только в начале 2026 года.

Нагель выразил оптимизм по поводу ожидаемого роста расходов на оборону и инфраструктуру в Европе, но отметил, что Германия особенно уязвима перед лицом пошлин, которыми угрожает президент США Дональд Трамп.

"Когда у вас экспортно ориентированная модель, вы больше подвержены рискам в ситуации роста пошлин, а также высокой неопределенности и многих неизвестных", - сказал он.

На прошлой неделе ЕЦБ понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Следующее заседание состоится 17 апреля.

Германия Бундесбанк Йоахим Нагель
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