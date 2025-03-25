Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $73 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растеряли рост, достигнутый ранее в ходе торгов, и торгуются с понижением.

К 18:29 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $72,97 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,11 (0,16%), до $69 за баррель.

Аналитики Panmure Liberum отмечают, что цены на нефть получали поддержку от последних тарифных мер США, однако их рост был сдержан сообщениями о том, что ОПЕК+ планирует продолжить наращивание нефтедобычи также и в мае.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. В тот же день Минфин США сообщил о продлении до 27 мая срока действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт венесуэльской нефти.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против российского нефтяного экспорта, а также ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.