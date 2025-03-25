Поиск

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $73 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растеряли рост, достигнутый ранее в ходе торгов, и торгуются с понижением.

К 18:29 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $72,97 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,11 (0,16%), до $69 за баррель.

Аналитики Panmure Liberum отмечают, что цены на нефть получали поддержку от последних тарифных мер США, однако их рост был сдержан сообщениями о том, что ОПЕК+ планирует продолжить наращивание нефтедобычи также и в мае.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. В тот же день Минфин США сообщил о продлении до 27 мая срока действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт венесуэльской нефти.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против российского нефтяного экспорта, а также ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.

Brent Chevron WTI ОПЕК США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на новостях из США

Медь в Нью-Йорке подорожала до исторического максимума

Зампред ЦБ ждет текущую инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });