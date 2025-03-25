Группа "Илим" в 2024 году увеличила производство на 7%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Группа "Илим", одна из крупнейших российских компаний целлюлозно-бумажной промышленности, в 2024 году произвела 3,9 млн тонн продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В 2023 году объем производства готовой продукции "Илима" составил 3,63 млн тонн. Таким образом, показатель вырос на 7,4%.

Ранее в группе прогнозировали показатель по итогам 2024 года на уровне 4 млн тонн продукции.

"В 2024 году мы планируем установить новый рекорд по выпуску продукции - 4 млн тонн за счет роста объемов на новом целлюлозно-картонном комбинате в Усть-Илимске, который, в первую очередь, ориентирован на китайский рынок", - прокомментировал директор по продажам на внутреннем рынке и СНГ группы "Илим" Владимир Шошин.

К 2028 году группа рассчитывала увеличить ежегодный выпуск продукции до 4,5 млн тонн.

Группа "Илим" включает в себя три ЦБК в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, а также заводы по выпуску гофрокартона в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На долю компании, по ее данным, приходится 76% всей производимой в стране товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белой бумаги. Около половины продукции группы "Илим" экспортируется в Китай, где она является крупнейшим поставщиком в сегменте чистоцеллюлозных гофроматериалов.