Пользователи столкнулись с проблемами при оплате и переводах по СБП

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Клиенты банков испытывают сложности при попытке перевести средства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" клиенты крупных кредитных организаций.

При попытке перевести средства через мобильное приложение Т-банка появляется уведомление: "Сломались платежи и переводы по СБП - партнер исправляет".

При переводе через Сбербанк сообщается: "По техническим причинам Вы не можете выполнить данную операцию" и предлагается повторить попытку позднее.

Совершить операцию в мобильном приложении ВТБ также не получается, появляется уведомление "непредвиденная ошибка".

Согласно данным сайта DownDetector, сложности при использовании СБП начали появляться с 10:15.