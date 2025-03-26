Роскомнадзор назвал причиной проблем у СБП сбой на инфраструктуре НСПК

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Проблемы с работой Системы быстрых платежей, на которые жалуются пользователи, связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сервис восстанавливает работоспособность, сообщил Роскомнадзор.

"26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП, - говорится в сообщении. - Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность".

Пользователи сообщили о сбое в Системе быстрых платежей. По данным СМИ, с проблемами при совершении переводов в приложениях столкнулись клиенты Сбербанка, Альфа-банка и Т-Банка.