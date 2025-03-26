Ювелирный холдинг Sokolov намерен увеличить оборот в 2025 году на четверть

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ювелирный холдинг Sokolov в 2025 году рассчитывает увеличить оборот до 85 млрд рублей, сообщил директор департамента развития федеральной розничной сети Sokolov Максим Чижов журналистам в среду в Екатеринбурге.

Как сообщалось, в 2024 году оборот составлял 68,1 млрд рублей, таким образом, показатель может увеличиться на 25%.

По словам Чижова, драйвером роста станет увеличение оборота магазинов, а также развитие сети, в том числе по модели франчайзи. В 2025 году холдинг рассчитывает запустить до 130 магазинов, еще 50 могут начать работать по франшизе. Компания также продолжит развивать новый формат Sokolov Premium, в этом году планируется открыть шесть точек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Способствовать росту оборота в 2025 году будут и продажи продукции на маркетплайсах.

"Маркетплейсы уже сейчас занимают 10% ювелирного рынка - это, на самом деле, очень большая доля. И видно, что маркетплейсы растут, растут, растут. На маркетплейсах мы занимаем порядка 27% рынка", - отметил директор департамента.

При этом Sokolov не опасается возвращения иностранных ювелирных брендов в РФ.

"Люди многие поотвыкли, перешли на локальные какие-то российские бренды. А те, кто Cartier покупал, они сейчас в Дубае гуляют и покупают там", - пояснил Чижов, добавив, что торговые площади, на которых ранее размещались иностранные магазины, в настоящий момент уже заняты.

Как сообщалось, оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2024 году увеличился на 34%, розничная сеть Sokolov за 2024 год выросла с 650 до 1 тыс. магазинов.

Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом около 50 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Владимирской и Ярославской областях.