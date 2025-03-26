ВТБ подал новый иск к структурам JPMorgan на 108,6 млн евро

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВТБ подал новый иск к структурам JPMorgan на 108,6 млн евро, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответчиками выступают ряд структур JPMorgan Chase & Co.

Одновременно с исковым заявлением от ВТБ поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков.

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер банк указывает, что их непринятие повлечет причинение ему значительного ущерба и может сделать невозможным исполнение решения суда, в подтверждение чего ВТБ сослался на то, что ответчики являются иностранными компаниями и отказываются исполнять свои обязательства перед российскими юридическими лицами, при этом в связи с введенными санкциями ответчики прекращают свою деятельность на территории РФ и предпринимают меры по выводу собственных активов из России, в подтверждение чего банком представлены распечатки соответствующих публикаций в СМИ.

Суд удовлетворил ходатайство ВТБ и наложил арест на средства в любой валюте в банках на всех счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытых на имя JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Со., J.P. Morgan Capital Holdings, J.P. Morgan Limited, JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch, J.P. Morgan International Finance Limited, J.P. Morgan Securities PLC, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC.

Кроме того, суд наложил арест на любое имущество (включая ценные бумаги, за исключением тех, что находятся на счетах типа "С"), а также на средства в любой валюте на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, открытых на имя банка "ДЖ.П. Морган Банк Интернешнл", за исключением ареста средств на счетах типа "С" и средств, предназначенных для осуществления выплаты зарплаты работникам банка, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, осуществления клиентских платежей с корреспондентского счета во исполнение распоряжений клиентов, не являющихся ответчиками по делу, и ряда других операций.

Суд также запретил ответчикам инициировать судебные разбирательства против ВТБ, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда банку в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств в размере 108,6 млн евро, в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами и на территории РФ.

Отвечая на вопрос о сути иска, первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что с момента попадания банка под санкции и последовавшей блокировки средств прошло почти три года, что является сроком исковой давности.

"Мы, по сути, подбили все возможные претензии по заблокированным активам к группе JPMorgan. И для того, чтобы не нарушить срок трехлетней исковой давности с момента блокирующих санкций на нас и блокировки средств ко множеству участников, по множеству взаимоотношений, не только лоро, ностро, МБК, но и торговые взаимоотношения, операции по расчетам по производным финансовым инструментам - это все собрали, и по сути, с тем, чтобы не просрочить срок исковой давности, доподали", - заявил Пьянов.

В российском суде рассматриваются несколько исков ВТБ к структурам JPMorgan - о взыскании $439,5 млн, которые американский банк заблокировал на корреспондентском счете после попадания ВТБ под санкции. В октябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ. Слушания проходили в закрытом режиме. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда перенесено на май 2025 года.

Кроме того, ВТБ в октябре прошлого года подал два иска (на $81,3 млн и $74,5 млн) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к восьми структурам JPMorgan о взыскании убытков. Одновременно ВТБ заявил ходатайства о принятии обеспечительных мер в пределах суммы исковых требований, которые были удовлетворены частично. Суд наложил арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A. в пределах сумм исков.