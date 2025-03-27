ВТБ планирует годовое собрание акционеров на 16 июня

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВТБ планирует обсудить повестку годового собрания акционеров на наблюдательном совете 28 апреля, само собрание может пройти 16 июня, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"У нас в составе наблюдательного совета и заместитель председателя правительства, и федеральные министры, поэтому (сроки - ИФ) могут подвинуться по их индивидуальному графику, на сегодняшний момент график такой: набсовет - 28 апреля, годовое собрание акционеров - 16 июня", - сказал он.

Ранее он говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высоких ставок ЦБ.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ стали дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза". Вероятность выплаты дивидендов за 2025 год будет определяться не только годовой прибылью, но и регуляторным, макроэкономическим и геополитическим ландшафтами, отмечал Пьянов.

ВТБ в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году банк планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.