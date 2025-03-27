ВТБ сохраняет прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на 2025 год

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на 2025 год, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 26% году к году, до 77,5 млрд рублей. "Если перемножить 77,5 млрд рублей линейно на 6, то, по сути, это чуть выше, чем наш годовой таргет 430 млрд рублей", - заявил Пьянов.

Говоря о возможном пересмотре годового таргета по прибыли, он заявил, что банк рассмотрит целесообразность по итогам отчетности за первое полугодие.

"Обычно таргет - это такая вещь, к которой подходят при его формировании очень осознанно и стараются его сильно не дергать ни в одну из сторон - ни вниз, ни вверх. Поэтому мы традиционно, и я думаю, так действует большинство публичных институтов, имеем полугодовую отчетность для какого-то осмысления: новая информация приводит к тому, что старый таргет остается или его нужно поднимать. Поэтому в первом квартале мы точно с таргетом ничего делать не будем. Для нас это дата по итогам представления полугодовой отчетности", - сказал Пьянов

ВТБ в 2025 году прогнозирует рост совокупного кредитного портфеля на уровне свыше 5%. При этом корпоративный портфель, как ожидается, вырастет более чем на 10%, а розничный портфель сократится на 10%.

"Мы собираемся выполнить нашу цель - это двузначный прирост портфеля за год по юридическим лицам и уменьшение портфеля по физическим лицам", - заявил первый зампред ВТБ.

"Возможно, будут какие-то месячные флуктуации, но по сути мы ориентируемся на таргеты, которые дали при представлении годовой отчетности. Пока мы находим спрос, несмотря на сложности с повышенной достаточностью капитала, с уменьшением спроса заемщиков в силу, в том числе и директивных ограничений. И есть еще одно явление первых двух месяцев - это сознательный переток заемщиков на облигационный рынок. Мы тоже видим эту тенденцию, где корпораты имеют возможность, как они считают, занять дешевле на облигационном рынке, чем в банках", - отметил Пьянов.

По его мнению, если ситуация в кредитовании будет развиваться в таком ключе и дальше, динамика портфеля юридических и физических лиц может обновить негативный рекорд по самым низким темпам прироста за последние 5-7 лет.

В ковидном 2020 году корпоративный кредитный портфель российских банков вырос на 10%, а розничный - на 13,5%.