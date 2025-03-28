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Банк России отказал VK Tech в госрегистрации допэмиссии акций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России отказал ПАО "ВК Технологии" (VK Tech) в государственной регистрации допэмиссии обыкновенных акций и регистрации проспекта ценных бумаг, размещаемых по открытой подписке, сообщил регулятор.

Источник, знакомый с деталями процесса, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о стандартном уведомлении ЦБ о необходимой доработке проспекта. Эмитент ознакомится с деталями для внесения необходимых изменений, добавил собеседник агентства.

Уставный капитал "ВК Технологии" на 31 декабря 2024 года составляет 15 тысяч рублей и состоял из 15 тысяч обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Как говорится в материалах компании, 7 октября 2024 года на внеочередном собрании акционеров было утверждено изменение размещенного количества и номинальной стоимости обыкновенных акций. Согласно принятому решению, одна обыкновенная акция конвертируется в 20 тыс. обыкновенных акций компании. В результате дробления количество обыкновенных акций составляет 300 млн штук номинальной стоимостью 0,00005 рубля каждая.

В декабре интернет-холдинг VK сообщил, что рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на "Московской бирже", решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры

VK Tech - поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов VK Tech включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решений обеспечивается по двум моделям: On-Premise (предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика) и On-Cloud (облачные сервисы по подписке). Помимо России, VK Tech также представлена в Казахстане и Узбекистане.

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