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Квартальная выручка VK Tech увеличилась на 64% до 2,7 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Разработчик корпоративного ПО VK Tech (является технологической вертикалью МКПАО "ВК") в I квартале 2025 года нарастил выручку на 63,9% - до 2,7 млрд рублей, сообщила компания.

Экосистема VK Tech включает облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения.

Выручка направления "Облачная платформа" выросла на 54,8% - до 1,2 млрд руб. "Сервисы продуктивности" принесли 0,8 млрд рублей выручки (рост на 68,2%).

Выручка направления "Дата-сервисы" увеличилась на 27,1%, до 0,2 млрд руб. Выручка направления "Бизнес-приложения" возросла в 2,2 раза и составила 0,4 млрд рублей.

Рост доходов от крупных клиентов составил 68%, от клиентов МСБ - 56,1%. Общее количество клиентов VK Tech увеличилось в 2,5 раза и составило 15,5 тыс.

Скорректированная EBITDA компании составила 0,3 млрд рублей, рентабельность показателя - 10%.

VK VK Tech
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