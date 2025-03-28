Объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году достиг 4,2 трлн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составил 4,2 трлн руб., всего произведено 2,3 млрд платежей. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ об итогах работы за прошлый год.

Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6 трлн руб., с помощью биометрии - до 7,8 млрд руб., сообщал ЦБ.

Кроме того, в прошлом году более активно стали использоваться электронные денежные средства (ЭДС). В значительной мере это произошло за счет интеграции ЭДС в экосистемы крупнейших маркетплейсов и их массового использования клиентами для платежей на этих торговых площадках, отмечает регулятор.

Объем операций с применением ЭДС в 2024 году вырос в два раза, до 8,5 трлн руб., количество операций увеличилось в 1,5 раза и составило 6,2 млрд.

Количество банкоматов в 2024 году сократилось на 4,7%. Одновременно кредитные организации нарастили на 9,5% число POS-терминалов, используемых для безналичных платежей.

Отчетность участников рынка платежных услуг с 2024 года осуществляется по новым формам. Получаемая информация позволяет проследить тренды на рынке, востребованность инструментов и технологий, которые предоставляет платежная инфраструктура. Так, обновленная статистика включает в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов. Постепенно состав публикуемых данных будет расширяться, отмечал ЦБ.