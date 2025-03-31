Кизлярский коньячный завод в 2024 году снизил чистую прибыль на 26% при росте производства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 570,961 млн рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

При этом выручка выросла на 28,5% до 6,468 млрд рублей, побив рекорд предыдущего года.

Как сообщалось, в 2023 году ККЗ получил рекордные чистую прибыль (770,665 млн рублей) и выручку (5,032 млрд рублей).

Ранее "Интерфаксу" на предприятии сообщали, что завод в 2024 году увеличил объем производства на 25% по сравнению с 2023 годом - до 1,286 млн декалитров, реализации - на 21% до 1,272 млн декалитров.

Себестоимость в минувшем году выросла на 34,8% до 5,372 млрд рублей, валовая прибыль - на 2% до 1,096 млрд рублей. Однако коммерческие расходы предприятия увеличились на 35% до 216,009 млн рублей, управленческие - на 18% до 218,479 млн рублей.

Основные финансовые показатели АО "ККЗ" (в тыс. рублей):

2024г. 2023г. Динамика Выручка от продаж 6 467 797 5 032 296 +28,5% Себестоимость 5 371 746 3 985 542 +34,8% Валовая прибыль 1 096 051 1 073 756 +2% Прибыль от продаж 516 563 611 040 -15,5% Прибыль до налогообложения 816 521 991 779 -17,7% Чистая прибыль 570 961 770 665 -26%

Кредиторская задолженность АО "ККЗ" в прошлом году выросла с 2,494 млрд рублей до 3,428 млрд рублей, дебиторская - с 1,971 млрд рублей до 2,307 млрд рублей.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.