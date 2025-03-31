Кизлярский коньячный завод в 2024 году снизил чистую прибыль на 26% при росте производства
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 570,961 млн рублей, что на 26% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.
При этом выручка выросла на 28,5% до 6,468 млрд рублей, побив рекорд предыдущего года.
Как сообщалось, в 2023 году ККЗ получил рекордные чистую прибыль (770,665 млн рублей) и выручку (5,032 млрд рублей).
Ранее "Интерфаксу" на предприятии сообщали, что завод в 2024 году увеличил объем производства на 25% по сравнению с 2023 годом - до 1,286 млн декалитров, реализации - на 21% до 1,272 млн декалитров.
Себестоимость в минувшем году выросла на 34,8% до 5,372 млрд рублей, валовая прибыль - на 2% до 1,096 млрд рублей. Однако коммерческие расходы предприятия увеличились на 35% до 216,009 млн рублей, управленческие - на 18% до 218,479 млн рублей.
Основные финансовые показатели АО "ККЗ" (в тыс. рублей):
|2024г.
|2023г.
|Динамика
|Выручка от продаж
|6 467 797
|5 032 296
|+28,5%
|Себестоимость
|5 371 746
|3 985 542
|+34,8%
|Валовая прибыль
|1 096 051
|1 073 756
|+2%
|Прибыль от продаж
|516 563
|611 040
|-15,5%
|Прибыль до налогообложения
|816 521
|991 779
|-17,7%
|Чистая прибыль
|570 961
|770 665
|-26%
Кредиторская задолженность АО "ККЗ" в прошлом году выросла с 2,494 млрд рублей до 3,428 млрд рублей, дебиторская - с 1,971 млрд рублей до 2,307 млрд рублей.
Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.