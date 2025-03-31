"РусВинил" снизил годовую чистую прибыль в 1,8 раза, выручку - на 11%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "РусВинил" (Кстово, Нижегородская область) в 2024 году получило 3,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в 1,8 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась на 11,1% и составила 33,9 млрд рублей. В том числе, доходы от реализации готовой продукции на внутреннем рынке увеличились на 6,8% - до 33,8 млрд рублей, на экспорт - резко упали, до 11,1 млн рублей в 2024 году против 6,5 млрд рублей в 2023 году.

Основные финпоказатели ООО "РусВинил" (тысячи рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 33 934 245 38 187 115 -11,1% Себестоимость 28 421 759 26 175 464 +8,6% Валовая прибыль 5 512 486 12 011 651 -2,2 раза Прибыль от продаж 4 856 948 9 396 792 -1,9 раза Прибыль до налогообложения 4 544 913 9 423 450 -2,1 раза Чистая прибыль 3 677 942 6 792 264 -1,8 раза

Долгосрочные обязательства "РусВинила" выросли за год с 1,456 млрд рублей до 1,533 млрд рублей, краткосрочные - снизились с 3,666 млрд рублей до 3,627 млрд рублей.

В пояснении к отчетности говорится, что в 2024 году были выплачены дивиденды за 2023 год суммарно на 6,792 млрд рублей.

В 2023 году "РусВинил" выплатил дивиденды за 2021 год на 7,338 млрд рублей и за 2022 год на 13,662 млрд рублей.

В марте 2023 года Solvay закрыла сделку по продаже своей доли в "РусВиниле" партнеру по этому СП - компании "СИБУР".

ООО "РусВинил" производит поливинилхлорид (ПВХ) и каустическую соду. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют около 360 тысяч тонн ПВХ в год. Выпуск каустической соды - более 240 тысяч тонн в год.