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"РусВинил" снизил годовую чистую прибыль в 1,8 раза, выручку - на 11%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "РусВинил" (Кстово, Нижегородская область) в 2024 году получило 3,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в 1,8 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась на 11,1% и составила 33,9 млрд рублей. В том числе, доходы от реализации готовой продукции на внутреннем рынке увеличились на 6,8% - до 33,8 млрд рублей, на экспорт - резко упали, до 11,1 млн рублей в 2024 году против 6,5 млрд рублей в 2023 году.

Основные финпоказатели ООО "РусВинил" (тысячи рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка33 934 24538 187 115-11,1%
Себестоимость28 421 75926 175 464+8,6%
Валовая прибыль5 512 48612 011 651-2,2 раза
Прибыль от продаж4 856 9489 396 792-1,9 раза
Прибыль до налогообложения4 544 9139 423 450-2,1 раза
Чистая прибыль3 677 9426 792 264-1,8 раза

Долгосрочные обязательства "РусВинила" выросли за год с 1,456 млрд рублей до 1,533 млрд рублей, краткосрочные - снизились с 3,666 млрд рублей до 3,627 млрд рублей.

В пояснении к отчетности говорится, что в 2024 году были выплачены дивиденды за 2023 год суммарно на 6,792 млрд рублей.

В 2023 году "РусВинил" выплатил дивиденды за 2021 год на 7,338 млрд рублей и за 2022 год на 13,662 млрд рублей.

В марте 2023 года Solvay закрыла сделку по продаже своей доли в "РусВиниле" партнеру по этому СП - компании "СИБУР".

ООО "РусВинил" производит поливинилхлорид (ПВХ) и каустическую соду. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют около 360 тысяч тонн ПВХ в год. Выпуск каустической соды - более 240 тысяч тонн в год.

Кстово СИБУР Solvay РусВинил
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