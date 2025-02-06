Цены на ПВХ-С выросли на фоне пожара на предприятии "СИБУР-Кстово"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С) в России выросли на фоне пожара на "СИБУР-Кстово", но должны стабилизироваться в ближайшее время, прогнозирует отраслевое агентство Plastinfo.

"Цены на суспензионный ПВХ на фоне инцидента выросли с начала февраля в среднем до 115 руб./кг, что на 9,5% превышает уровень начала месяца. Очевидно, что значительный рост в большей степени вызван неопределенностью со сроками возобновления отгрузок сырья на "СИБУР-Кстово". Новогодние каникулы в Китае, где не наблюдается роста цен на ПВХ, закончились 4 февраля. Также, учитывая относительную стабилизацию курса рубля, цены на российском рынке ПВХ должны стабилизироваться в ближайшие недели", - отмечает агентство.

"СИБУР-Кстово" производит этилен, используемый для выпуска ПВХ-С на соседнем предприятии "РусВинил". 29 января на территории предприятия упали обломки БПЛА и начался пожар. Вечером 31 января пресс-служба предприятия заявила, что основные установки переведены в резервный режим, а отгрузка продукции временно не производится. Полностью пожар был потушен 1 февраля.

"Ситуация с "СИБУР-Кстово" вызывает пристальное внимание у российских переработчиков ПВХ. Очевидно, что у "РусВинил" есть складские запасы, которых должно хватить на период устранения форс-мажорных обстоятельств. Учитывая низкий сезон переработки и общее сокращение производства ПВХ в стране (примерно на 8% к 2021 году), мощности остальных трех производителей не загружены на 100%, что позволит им увеличить наработку и не допустить возникновения острого дефицита. В случае, если ремонт продлится больше месяца, в апреле-мае может произойти некоторый разрыв предложения, который, вероятно, компенсируется поставками из Китая", - рассуждает глава Plastinfo Олег Буркут.

"РусВинил" - крупнейшее в стране предприятие по выпуску ПВХ-С, однако его доля в суммарном потреблении меньше. Порядка 20% выпускаемого им ПВХ-С отгружается за рубеж из-за профицита на местном рынке.

Суспензионный ПВХ широко применяется в производстве изделий для строительной отрасли: пластиковых труб, оконных профилей, фасадных панелей, вагонки, линолеума и различных профильных изделий.