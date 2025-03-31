Цена нефти Brent снизилась до $73,4 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве составляет $73,4 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,4 до $73,63 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дешевеют на $0,26 (0,36%) до $72,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,3 (0,43%) до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56 до $69,36 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасения в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.

Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сообщил Трамп NBC News.

Он добавил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина в отсутствии соглашения лежит на России.

По его словам, "пошлины на нефть и нефтепродукты, продаваемые в США, будут в размере 25%".