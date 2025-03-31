Brent подорожала до $74,55 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост, трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую и иранскую нефть, а также нанести ракетные удары по Ирану.

К 17:23 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,29%) до $74,55 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дорожают на $1,22 (1,68%), до $73,98 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,31 (1,89%), до $70,67 за баррель.

Трамп в воскресенье заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал он. Трамп уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Он также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

В том же интервью президент заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. Он также отметил, что готов ввести вторичные пошлины на товары из этой страны.

Участники нефтяного рынка реагируют на заявления Трампа относительно вторичных пошлин, хотя президент и просигнализировал, что пока не собирается принимать таких мер, сказал аналитик UBS Джованни Стауново. При этом он отметил нарастающий риск увеличения предложения на рынке в будущем.

Ожидания увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ оказывают давление на нефтяные котировки.

В Macquarie Group Ltd. допускают, что цена на нефть может опуститься до $60-63 за баррель на фоне сохранения избытка предложения на рынке. "Наши ценовые ориентиры касаются того, какой уровень цен может быть устойчивым", - отметил аналитик Macquarie Викас Двиведи, добавив, что цена вряд ли может надолго опуститься ниже уровня $60-63, поскольку в этом случае ОПЕК+, вероятно, замедлит наращивание добычи.