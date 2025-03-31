Шведская Pophouse Entertainment привлекла 1 млрд евро в фонд инвестиций в музыку

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Шведская инвесткомпания Pophouse Entertainment Group привлекла 1 млрд евро в свой первый музыкальный фонд Pophouse Fund I.

Пайщиками фонда стали международные инвесторы, включая пенсионные структуры, семейные офисы и суверенные фонды, заявил представитель Pophouse Entertainment агентству Bloomberg.

Около 30% капитала фонда уже вложены в каталоги известных артистов, в том числе KISS, Синди Лопер и Avicii.

По словам управляющего партнера Pophouse Entertainment Йохана Лагерлофа, Pophouse Fund I - крупнейший дебютный фонд прямых инвестиций, сформированный в Европе за последние десять лет, и крупнейший в Северной Европе за всю историю.

Pophouse Entertainment основана Бьорном Ульвеусом из группы ABBA и основателем инвесткомпании EQT Конни Юнссоном.