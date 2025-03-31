Goldman Sachs понизил прогноз для S&P 500 на конец года до 5700 пунктов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Группа аналитиков Goldman Sachs Group Inc. под руководством Дэвида Костина, понизила прогноз для американского фондового индекса S&P 500 во второй раз за этот месяц, отметив возросший риск рецессии в США, а также неопределенность, связанную с торговой политикой Вашингтона.

По новому прогнозу Goldman, значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как ожидалось ранее. Ранее в этом месяце аналитики банка ухудшили прогноз для индекса с 6500 пунктов до 6200 пунктов.

Последний прогноз Goldman предполагает, что S&P 500 к концу года увеличится всего на 2% по сравнению со значением на закрытие рынка в пятницу (5580,94 пункта).

Аналитики банка ожидают, что через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня.

"Если перспективы роста экономики и настрой инвесторов ухудшатся еще больше, спад на рынке может существенно превысить наши прогнозы", - отмечает Костин.

Goldman оценивает в 35% вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев против 20% ранее, отмечая как ослабление делового и потребительского доверия, так и сигналы Белого дома о "готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику".