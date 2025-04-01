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Brent подорожала до $74,92 за баррель

Днем ранее котировки нефти резко выросли на заявлениях Трампа

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти после резкого подъема днем ранее на заявлениях президента США Дональда Трампа.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,2%) до $74,92 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,01 (2,8%), до $74,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,2%), до $71,62 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,12 (3%), до $71,48 за баррель.

30 марта Трамп заявил NBC, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

"Нефтяной рынок стал более серьезно рассматривать возможность перебоев в поставках из России, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Учитывая то, насколько успешно российская нефть обходила санкции до сих пор, мы считаем возможные перебои в ее экспорте риском для нашего базового сценария, предполагающего среднюю цену Brent в $70 за баррель в этом году".

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

"Если США действительно осуществят угрозы против Ирана, значительная часть спада, отмеченного на рынке с начала этого года, будет нивелирована", - говорит аналитик IG Крис Бошам.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.

Brent WTI Иран США Дональд Трамп
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