Миноритарии Cian Plc получили около 21% находящихся в обращении акций МКПАО "Циан"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Миноритарии Cian Plc получили около 21% выпущенных и находящихся в обращении акций МКПАО "Циан" в рамках оферты на обмен, запущенной в начале февраля.

Об этом сообщает МКПАО, приводя предварительные итоги. В сообщении также отмечается, что в обмене участвовало около 80% находящихся в свободном обращении бумаг Cian Plc.

Оферта для держателей акций и ADR Cian Plc на обмен на бумаги МКПАО "Циан" была запущена 7 февраля, сбор заявок проходил до 6 марта. Обмен производится по коэффициенту 1:1 (без осуществления денежных расчетов) через компанию Cian Investments Limited.

В проспекте ценных бумаг МКПАО "Циан" сообщалось, что Cian Investments Limited владеет 30,06% или 21 028 989 голосующих акций МКПАО.

Сейчас Cian Investments Limited осуществляет расчеты с участниками обмена, чьи заявки были удовлетворены. Окончательные итоги обмена будут объявлены отдельно.