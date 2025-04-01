"Роснано" в 2024 г. нарастило выручку в 3,5 раза и вышло на чистую прибыль

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" по РСБУ в 2024 году возросла в 3,5 раза - до 8,4 млрд рублей с 2,4 млрд рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж составила 1,9 млрд рублей против убытка в размере 4,1 млрд рублей в 2023 году.

По итогам 2024 года "Роснано" получило чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей против чистого убытка в 8,8 млрд рублей в 2023 году.

Валовая прибыль составила 3,4 млрд рублей, тогда как в 2023 году был получен валовый убыток в размере 2,1 млрд рублей.

Себестоимость увеличилась на 11,1% - до 4,9 млрд рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий".

В конце 2021 года стало известно о финансовых проблемах госкорпорации: компания сообщила о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждался накопленный непропорциональный долг. Позднее компания неоднократно предупреждала о риске возникновения банкротства, если государство не предоставит дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами.

Летом 2024 года "Роснано" выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20% (с учетом экономии на процентах - 40%). Сумму выплат в компании не называли, но уточняли, что стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд рублей в год.

В результате в сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.