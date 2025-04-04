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Россельхознадзор отметил рост экспорта мяса в I квартале почти на треть

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2025 года экспортировала 207 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 16,5%, до 87,7 тысячи тонн с 75,3 тысячи тонн годом ранее. Главный импортер - Китай, на рынок которого поставлено почти 32,1 тысячи тонн. Экспорт в Саудовскую Аравию увеличился в 1,5 раза, до 19,4 тысячи тонн, в Казахстан - в 1,2 раза, до 10,3 тысячи тонн, в Узбекистан - в 2,7 раза, до 5,2 тысячи тонн, в Киргизию - в 1,4 раза, до 4,4 тысячи тонн.

Свинины было отгружено 65,4 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в первом квартале прошлого года (36,2 тысячи тонн). В частности, в Белоруссию экспортировано 27,9 тысячи тонн (в 1,5 раза больше), во Вьетнам - 17 тысяч тонн (в 2,1 раза больше). В Китай отправлено около 6 тысяч тонн. Закупки свинины увеличили Казахстан и Грузия.

По данным Россельхознадзора, экспорт говядины вырос на 23%, до более 9,1 тысячи тонн с 7,4 тысячи тонн годом ранее. Основным покупателем стал Китай - около 5 тысяч тонн (рост в 1,3 раза).

Кроме того, в январе-марте было отгружено 17,8 тысячи тонн пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней, это в 1,5 раза больше показателя прошлого года (11,9 тысячи тонн). В частности, во Вьетнам отправлено 8,6 тысячи тонн, в Китай - 6,9 тысячи тонн, в том числе 5,7 тысячи тонн свиных субпродуктов.

В 2024 году, по данным Россельхознадзора, Россия экспортировала 820 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, что в 1,3 раза больше, чем в 2023 году. В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился в 1,2 раза, до 381,9 тысячи тонн, свинины - в 1,4 раза, до 220,5 тысяч тонн, говядины - в 1,3 раза, до 40,5 тысяч тонн, пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота, свиней в 1,4 раза, до 67,4 тысячи тонн.

Как заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на прошлой неделе, в 225 году экспорт мяса и мясопродуктов может достичь 1 млн тонн.

Россельхознадзор Сергей Данкверт
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