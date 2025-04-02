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Цена нефти Brent поднялась выше $74,5 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о запасах в США, несмотря на их неожиданное увеличение на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 подорожали на $0,03 (на 0,04%) - до $74,52 за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на $0,16 (на 0,2%) и составляли $71,36 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение резервов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.


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