Bloomberg сообщил о снижении активности Microsoft в сфере дата-центров

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в последнее время приостановила обсуждение или отложила реализацию проектов в сфере центров обработки данных в Индонезии, Великобритании, Австралии и трех штатах США, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания недавно вышла из переговоров об аренде площадей в центре обработки данных (ЦОД), расположенном между Лондоном и Кембриджем и поддерживающим, как утверждается, продвинутые чипы Nvidia, говорят собеседники агентства.

Компания также прервала переговоры в отношении площадей в дата-центре недалеко от Чикаго (Иллинойс).

Microsoft, с избытком арендовавшая облачные вычислительные мощности у CoreWeave, недавно отказалась наращивать эти объемы, заявил глава CoreWeave Майкл Интратор, не уточнив количества затронутых проектов и их местонахождения. При этом оператор ЦОД нашел другого покупателя на эти мощности, а сокращение расходов на дата-центры больше относится к Microsoft, нежели к рынку в целом, сказал он.

В январе Microsoft сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит разработчику ChatGPT периодически пользоваться услугами других провайдеров. Тогда же стало известно, что OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX из ОАЭ за четыре года вложат до $500 млрд в дата-центры для OpenAI.

Кроме того, Microsoft приостановила работу над отдельными участками собственного кампуса ЦОД недалеко от Джакарты и поставила на паузу некоторые работы по плановому расширению площадки в Маунт-Плезанте (штат Висконсин), отмечают источники Bloomberg.

За первые шесть месяцев развития проекта в Виконсине компания потратила на строительство $262 млн, согласно документам, с которым ознакомилось агентство. При этом почти $40 млн ушло только на бетон.

В Microsoft сообщили, что не отказываются от этого проекта, а предварительные работы по расширению площадки уже начались. Стоимость проекта оценивается в $3,3 млрд, его запуск ожидается в 2026 году.

Открытие так называемого облачного региона (совокупность ЦОД) компании в центре Индонезии также по-прежнему запланировано на второй квартал этого года, сказал ее представитель в Джакарте.

В январе главный исполнительный директор американского оператора дата-центров Applied Digital Уэс Камминс сообщал инвесторам, что процесс привлечения арендатора на объект в Северной Дакоте затянулся. Applied Digital изначально вела переговоры с Microsoft, однако их сроки вышли за рамки периода эксклюзивности, говорят источники Bloomberg.

Applied Digital после этого вступила в переговоры с другими игроками и рассчитывает запустить площадку в 2026 году. Она также привлекла дополнительное финансирование на его развитие от Macquarie Asset Management.

Microsoft признала факт корректировки своих планов в отношении дата-центров, но большинство проектов обсуждать с агентством отказалась.

"Мы планируем мощности ЦОД на годы вперед, чтобы обеспечить наличие достаточной инфраструктуры в нужных местах, - сказали в компании. - Спрос на ИИ продолжает расти, наше присутствие в сфере дата-центров продолжает расширяться, а произведенные нами изменения демонстрируют гибкость нашей стратегии".

Microsoft говорит, что по-прежнему намерена вложить в строительство дата-центров около $80 млрд в текущем финансовом году (завершается в июне). Ранее она отмечала, что в следующем фингоду темпы новых инфраструктурных инвестиций снизятся, а приоритеты сдвинутся от нового строительства к оснащению существующих объектов серверами и другим оборудованием.

Сложно понять, насколько изменение планов Microsoft отражает ожидания снижения спроса, а насколько - временные проблемы в строительстве, в частности дефицит электроэнергии и стройматериалов, пишет Bloomberg. Некоторые инвесторы расценивают признаки снижения активности компании как свидетельство того, что ожидаемые закупки ИИ-услуг не оправдывают ее масштабных инвестиций в ЦОД, отмечает агентство.